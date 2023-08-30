Появился первый тизер фильма «Феррари» с Адамом Драйвером

Дебютный тизер фильма «Феррари» Майкла Манна с Адамом Драйвером в главной роли появился в Сети. Премьера картины в российском прокате запланирована на 21 декабря.





В опубликованном ролике Энцо Феррари готовится к гонке Mille Miglia по Италии. Это решающий момент для итальянского конструктора, потому как именно тогда Ferrari попал в серьезную аварию на старте, которая повлекла за собой несколько жертв.





На кадрах видно, как главный герой борется с проблемами в личной жизни и последствиями инцидента. В результате аварии его обвинили в непредумышленном убийстве.





Помимо Адама Драйвера, в фильме снялись Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Сара Гейдон, Джек О’Коннелл, Патрик Депси и Гэбриел Леоне, а также Эрик Хеуген. Режиссер Майкл Манн является продюсером и одним из авторов сценария картины.









Фото: кадр из фильма «Феррари»