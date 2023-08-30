Режиссер Замбелло отказалась судействовать на конкурсе в Польше из-за запрета русской музыки

30.08.2023

Режиссер Замбелло отказалась судействовать на конкурсе в Польше из-за запрета русской музыки
Режиссер оперы и театра Франческа Замбелло отказалась быть членом жюри во Втором международном конкурсе имени Кароля Шимановского из-за запрета русской музыки. Об этом информирует OperaWire.

Американский режиссер направила заявление организаторам конкурса, который проходит в польской Катовице. В своем обращении она подчеркнула, что выступает против отмены «русской истории, музыки и искусства».

Режиссер также упомянула про наличие у нее медали «За заслуги перед культурой России». Замбелло представляет США в сфере искусства и является худруком Вашингтонской национальной оперы.

«Учитывая все это, я вынуждена отказаться от участия, как бы мне ни хотелось приехать в Польшу», — констатировала режиссер.

Ранее конкурс классической музыки имени Шимановского в Польше обнародовал заявление, где сообщалось об отказе от исполнения произведений российских композиторов.


Фото: Pixabay