Режиссер Замбелло отказалась судействовать на конкурсе в Польше из-за запрета русской музыки

Режиссер оперы и театра Франческа Замбелло отказалась быть членом жюри во Втором международном конкурсе имени Кароля Шимановского из-за запрета русской музыки. Об этом информирует OperaWire.





Американский режиссер направила заявление организаторам конкурса, который проходит в польской Катовице. В своем обращении она подчеркнула, что выступает против отмены «русской истории, музыки и искусства».





Режиссер также упомянула про наличие у нее медали «За заслуги перед культурой России». Замбелло представляет США в сфере искусства и является худруком Вашингтонской национальной оперы.





«Учитывая все это, я вынуждена отказаться от участия, как бы мне ни хотелось приехать в Польшу», — констатировала режиссер.





Ранее конкурс классической музыки имени Шимановского в Польше обнародовал заявление, где сообщалось об отказе от исполнения произведений российских композиторов.









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