Режиссер «Горца» Чад Стахелски сообщил об участии Генри Кавилла в ремейке

Актер Генри Кавилл исполнит главную роль в ремейке знаменитого «Горца» 1986 года. Об этом рассказал режиссер Чад Стахелски в рамках онлайн-интервью.





Создание ремейка планировалось еще в 2018 году. Руководит проектом Чад Стахелски. По словам самого режиссера, его подход к материалу объединит все уголки мифологии. Создатель надеется, что фильм сможет посеять семена для разрастающейся франшизы, которая сможет включить в себя даже телесериал.





«Я думаю, что сейчас у нас есть несколько очень хороших элементов», — поделился Стахелски.





Режиссер добавил, что пытается сделать что-то вроде приквела и его команде есть куда расти. Он также высказался о сериале по «Горцу». Стахелски отметил, что хранит кучу идей о создании персонажей, чтобы сделать из них «эпическое телешоу».





Фильм «Горец» 1986 года рассказывает о мистически воскресшем шотландце, который оказывается бессмертным воином. Действие происходит в Средневековье. В продолжение фильма был снят сериал, любопытной деталью которого стало то, что Фредди Меркьюри написал к ней песню Princes of the Universe.









Фото: кадр из фильма «Горец» (1986)