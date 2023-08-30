В Москве появится самая большая в мире киноплощадка для съемок натурного кино. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.



По словам градоначальника, в столице в настоящее время ведется строительство кинокластера мирового уровня.



«Строятся две студийные площадки — на Киностудии им. Горького и на МЕТМАШе. А в Троицком административном округе столицы создаём Кинопарк Москино.



Это будет самая большая в мире площадка для съёмок натурного кино — около 320 гектаров. Ещё полгода назад здесь был заброшенный пустырь», — сообщил Собянин.



По словам мэра, ландшафт позволяет создать большое количество разноплановых декораций. На территории планируется создать Кремль XII века, улицы Москвы разных эпох, европейских городов, средневековые постройки, павильоны с железнодорожным вокзалом, аэропортом.



«Для кинематографистов кинопарк станет местом реализации самых смелых и талантливых идей. А для москвичей и туристов — новой масштабной культурной площадкой, куда смогут приходить все желающие», — сообщил Сергей Собянин.



Градоначальник добавил, что для кинематографистов будет создана цифровая платформа, которая позволит кардинально изменить подход к согласованию съемок в городе, а аренда павильонов будет столь же простой, как бронирование отеля.



«Москва делает прорыв в мировую киноиндустрию», — заключил Собянин.









Фото: скриншот видео Москва 24