Стартовали съемки нового сезона сериала «Крепкие орешки»

По словам градоначальника, в столице в настоящее время ведется строительство кинокластера мирового у...
О гастролях театра рассказал директор учреждения Кирилл Крок.
Капитальный ремонт в здании цирка начался в 2019 году и должен был завершиться в 2020 году.
Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский презентовал в Министерстве культур...
Главные роли в проекте играют Борис Бедросов и Филипп Азаров.
По словам градоначальника, в столице в настоящее время ведется строительство кинокластера мирового у...
О гастролях театра рассказал директор учреждения Кирилл Крок.
Капитальный ремонт в здании цирка начался в 2019 году и должен был завершиться в 2020 году.
Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский презентовал в Министерстве культур...
Главные роли в проекте играют Борис Бедросов и Филипп Азаров.
Фильм снят на основе одноименных комиксов французского писателя Алексиса Нолена.
По словам Ридли Скотта, у него есть «невероятная» версия картины хронометражем 270 минут.
В прокат выйдут две части — фильм с подзаголовками «Мир» и «Война».
Причиной остановки проекта стали забастовки актеров и сценаристов в США.
Проект, в основу которого лег одноименный роман Александры Яковлевой, будет представлен в декабре.
Артист рассказал, что его племянник Сергей командует взводом в зоне СВО и получил там ранение.
Об этом на встрече с заместителем министра культуры России Андреем Малышевым рассказал художественны...
В рамках фестиваля пройдут встречи с деятелями искусства и культуры, концерты, выставки, спектакли, ...
О проекте рассказал генеральный директор центра Николай Михайлов.
В рамках подкаста Happy Sad Confused режиссер франшизы Чад Стахелски рассказал, что Ривз согласился ...
По словам врио гендиректора Роскино Екатерины Наумовой, качество китайских фильмов выросло, а россий...
Звезда фильма «Вертинский» играет шефа немецкой разведки в сериале Евгения Лаврентьева.
Концерт с участием академического ансамбля песни и пляски состоится 30 августа в Казани.
День рождения Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеки отмечается 30 августа.
Григорий Лепс также выступит на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2023.
30.08.2023