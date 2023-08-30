Стартовали съемки нового сезона сериала «Крепкие орешки»

30.08.2023

Стартовали съемки нового сезона сериала «Крепкие орешки»
Стартовали съемки нового сезона детективного сериала «Крепкие орешки», сообщает кинокомпания «Триикс Медиа».

Отмечается, что команда приступила к съемкам четвертого сезона проекта. Главные роли в проекте играют Борис Бедросов, Филипп Азаров. В актерский состав также входят Андрей Бабенко, Олег Абалян, Василий Башмаков, Андрей Анкудинов и другие.

Сериал «Крепкие орешки» выходит с 2021 года. Фильм рассказывает о буднях оперуполномоченных УВД по Комендантскому району Петербурга. Коллеги — полные противоположности друг друга — вынуждены искать общий язык на работе.

Проект снимается по заказу «Пятого канала».


Фото: кадр из сериала "Крепкие орешки"