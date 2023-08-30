Стартовали съемки нового сезона сериала «Крепкие орешки»

Стартовали съемки нового сезона детективного сериала «Крепкие орешки», сообщает кинокомпания «Триикс Медиа».



Отмечается, что команда приступила к съемкам четвертого сезона проекта. Главные роли в проекте играют Борис Бедросов, Филипп Азаров. В актерский состав также входят Андрей Бабенко, Олег Абалян, Василий Башмаков, Андрей Анкудинов и другие.



Сериал «Крепкие орешки» выходит с 2021 года. Фильм рассказывает о буднях оперуполномоченных УВД по Комендантскому району Петербурга. Коллеги — полные противоположности друг друга — вынуждены искать общий язык на работе.





Проект снимается по заказу «Пятого канала».









Фото: кадр из сериала "Крепкие орешки"