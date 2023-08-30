Вышел тизер фильма «Убийца» с Майклом Фассбендером

Фильм снят на основе одноименных комиксов французского писателя Алексиса Нолена. Режиссером фильма выступил Дэвид Финчер.Премьера картины состоится в рамках Венецианского кинофестиваля. Цифровой релиз «Убийцы» состоится на платформе Netflix 10 ноября.Картина расскажет историю опытного убийцы, который переживает психологический кризис и раскаивается за совершенные преступления.Помимо Майкла Фассбендера, в картине снимались Арлисс Ховард, Тильда Суинтон, Чарльз Парнелл.Съемки картины стартовали в ноябре 2021 года и продолжались до июня 2023 года.