Ридли Скотт рассказал о 4,5-часовой версии «Наполеона»

30.08.2023

Ридли Скотт рассказал о 4,5-часовой версии «Наполеона»
Британский кинорежиссер Ридли Скотт хочет выпустить 4,5-часовую версию фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом в главной роли.

Об этом постановщик рассказал в интервью изданию Empire.

По словам Ридли Скотта, у него есть «невероятная» версия картины хронометражtм 270 минут. В этой версии больше внимания уделено жизни Жозефины до ее встречи с французским императором.

Режиссер выразил надежду на то, что когда-нибудь зрители увидят эту версию фильма.

Фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом и Ванессой Кирби в главных ролях выйдет 22 ноября. Длительность картины, получившей возрастной рейтинг R, составит 158 минут.


Фото: кадр из фильма "Наполеон"