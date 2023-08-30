Александринка представит в новом сезоне премьеры по Горькому и Толстому

Александринский театр готовит премьеры к новому сезону по Горькому и Толстому.



Об этом на встрече с заместителем министра культуры России Андреем Малышевым рассказал художественный руководитель театра Валерий Фокин.



В новом сезоне в Александринском театре состоятся премьеры спектаклей «Мать» по мотивам романа Горького в постановке Константина Богомолова и «Воскресение» по роману Льва Толстого. Зрителей также ждут постановка ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и спектакль к 150-летию Всеволода Мейерхольда «Мейер».



Театр также готовит большой фестиваль для детской и семейной аудитории, серию театральных выходных с мастер-классами, специальные программы для людей с ограниченными возможностями здоровья.



Кроме того, в Александринке создали проект для коллег из новых регионов, который позволит адаптироваться в нормативно-правовом поле страны.









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