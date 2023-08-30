В Екатеринбурге выпустят 3D-мультфильм о городе

30.08.2023

В Екатеринбурге выпустят 3D-мультфильм о городе
Инновационный культурный центр Свердловской области выпустит мультфильм, посвященный Екатеринбургу.

О проекте рассказал генеральный директор центра Николай Михайлов, передает ТАСС.

По словам руководителя, фильм будет создан с использованием 3D-технологий.

«У нас в производстве находится — я думаю, до конца года мы его закончим — фильм "Пуговица". Он связан с Екатеринбургом. Мы освоили 3D-технологию, это объемное изображение на экране», — рассказал Михайлов.

Руководитель добавил, что в планах мультипликаторов также создание своего первого полнометражного фильма.

«Но это очень затратная история. Про Екатеринбург, Свердловскую область. Сейчас мы это все прорабатываем», — рассказал Михайлов.