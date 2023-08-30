В Екатеринбурге выпустят 3D-мультфильм о городе

О проекте рассказал генеральный директор центра Николай Михайлов.
В рамках подкаста Happy Sad Confused режиссер франшизы Чад Стахелски рассказал, что Ривз согласился ...
По словам врио гендиректора Роскино Екатерины Наумовой, качество китайских фильмов выросло, а россий...
Звезда фильма «Вертинский» играет шефа немецкой разведки в сериале Евгения Лаврентьева.
Концерт с участием академического ансамбля песни и пляски состоится 30 августа в Казани.
О проекте рассказал генеральный директор центра Николай Михайлов.
В рамках подкаста Happy Sad Confused режиссер франшизы Чад Стахелски рассказал, что Ривз согласился ...
По словам врио гендиректора Роскино Екатерины Наумовой, качество китайских фильмов выросло, а россий...
Звезда фильма «Вертинский» играет шефа немецкой разведки в сериале Евгения Лаврентьева.
Концерт с участием академического ансамбля песни и пляски состоится 30 августа в Казани.
День рождения Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеки отмечается 30 августа.
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Издание The Sun уточняет, что VHS-кассета 1986 года выпуска пользовалась огромным спросом на онлайн-...
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В Хабаровске состоялся всероссийский фестиваль, который посетили более 65 тысяч гостей.
Музей-заповедник «Херсонес Таврический» во второй раз стал центром притяжения живописцев проекта.
30.08.2023