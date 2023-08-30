В Роскино считают, что дефицит фильмов в России может восполнить китайское кино

30.08.2023

В Роскино считают, что дефицит фильмов в России может восполнить китайское кино
Китайские картины смогут восполнить дефицит, возникший на российском кинорынке после ухода западных компаний.

По словам врио гендиректора Роскино Екатерины Наумовой, качество китайских фильмов выросло, а российский зритель испытывает к ним большой интерес.

«Иногда сложно даже подумать, неужели это полностью произведенный самостоятельно Китаем фильм. Настолько высоки технологии производства, настолько хороша игра актеров и сами съемки», — приводит слова Наумовой РИА Новости.

По словам руководителя, многие страны начинают выставлять свой контент на российских онлайн-платформах и кинотеатрах, и зритель идет на них с удовольствием.


Фото: Pixabay.com