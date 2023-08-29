В Евпатории состоялось открытие фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров»

Торжественное открытие VI фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров» состоялось в Евпатории. Об этом сообщили местные СМИ.





Церемония открытия прошла в евпаторийском городском театре имени Александра Пушкина. Именно здесь 2 сентября пройдет и закрытие. Вход на оба мероприятия действует по пригласительным билетам.





Среди гостей фестиваля значатся актриса Ольга Красько, актеры Валерий Яременко, Михаил Мамаев, Игорь Днестрянский, режиссер Наталья Бондарчук. Ряд мероприятий будет проходить пять дней. В течение этого периода покажут конкурсную и внеконкурсную программы фильмов.





Также состоятся творческие встречи, мастер-классы, круглый стол. Местные кинотеатры «Ракета» и «Кино Максимум» станут площадками для проведения мероприятий.





Согласно традиции фестиваля, все работы профессиональных российских режиссеров будет оценивать детское жюри и его кураторы. Оргкомитет фестиваля напомнил, что «Солнечный остров» призван развивать межрегиональные культурные связи и через кино воспитывать у подрастающего поколения высокую нравственность, духовность и патриотизм.





Мероприятие проводится под патронатом главы Крыма Сергея Аксенова. Фестиваль проходит в регионе с 2016 года.









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