«Большие гастроли» российских театров охватят четыре республики в сентябре

В сентябре в Узбекистане, Абхазии, Белоруссии и Туркмении пройдут «Большие гастроли» российских театров, сообщает пресс-служба Росконцерта.





Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова отправится в Республику Узбекистан, где покажет спектакли «Али-Баба и сорок разбойников» и «Солнечный луч» на сцене Узбекского национального театра кукол. Также театр представит постановки «Необыкновенный концерт», «Турандот» и «Старый сеньор и…» во Дворце искусств «Туркистон». Гастроли Театра Образцова пройдут с 3 по 10 сентября в рамках программы «Большие гастроли» и международного культурного проекта «Русские сезоны».





Санкт-Петербургский театр «Мастерская» выступит в Государственном русском театре драмы имени Ф.А. Искандера. Труппа привезет пять постановок: спектакли «Ромео и Джульетта», «Жены», «Варшавская мелодия», «Винни-Пух и все-все-все» и «Волшебник изумрудного города». Гастроли этого коллектива продлятся с 6 по 10 сентября.





Театр-фестиваль «Балтийский дом», Марийский театр оперы и балета имени Э. Сапаева и Ростовский государственный музыкальный театр представят свои постановки в Белоруссии. «Балтийский дом» покажет спектакль «Сцены из мертвого дома» 8 сентября на сцене Брестского театра кукол. Марийский театр оперы и балета имени Э. Сапаева выступит на сцене Большого театра Белоруссии 12 и 13 сентября с «Золушкой» и «Русским Гамлетом». Ростовский музыкальный театр выступит на главной театральной площадке Белоруссии 22 и 23 сентября с оперой «Турандот» и балетом «Спартак».





Малый театр завершит серию «Больших гастролей» с 18 по 22 сентября в Главном академическом драматическом театре Туркмении имени Великого Сапармурата Туркменбаши. В рамках этого мероприятия коллектив представит постановки «Вишневый сад» и «Женитьба».









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