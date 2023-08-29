Чеченский государственный драмтеатр привезет два спектакля в Петербург

29.08.2023
Грозный привезет в Санкт-Петербург две постановки Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова. Об этом рассказало министерство культуры республики.
25 сентября жители и гости Северной столицы смогут увидеть спектакль «Отелло» Романа Мархолиа.
«Все персонажи шекспировской трагедии попадают в торнадо великой любви и становятся жертвами разрушительной страсти», — отметили в театре.
26 числа зрителям предстанет «В горы за тобой» Хавы Ахмадовой. По словам представителей театра, это история любви, которая преодолевает национальные различия. Действие начинается в 1943 году и охватывает десятилетний период.
Главные роли исполнят заслуженная артистка РФ Ольга Кабо и народный артист Чеченской Республики Сулейман Ахмадов. Спектакль идет на русском языке.
Фото: Pixabay