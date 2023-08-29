Кассета с фильмом «Назад в будущее» ушла с молотка на аукционе за 10 тыс. долларов

29.08.2023
В Соединенных Штатах на онлайн-аукционе продали кассету с культовой кинолентой «Назад в будущее». Об этом пишет The Sun.
Издание отмечает, что кассета обошлась покупателю в десять тысяч долларов. Это составляет почти миллион рублей.
Аукцион Heritage Auctions прошел в Далласе, штат Техас. Лот был куплен вдвое дороже ожидаемой цены, уточнили авторы. Особый ажиотаж вызвала оригинальная упаковка, в которой находилась кассета.
Спрос на видеокассеты с классическими фильмами 1980-х значительно увеличился, подчеркнули в издании. За ними следят ностальгирующие коллекционеры, которые смотрели эти киноленты в детстве.
Подобная ситуация сложилась в 2022 году. Тогда копия «Назад в будущее», чьим владельцем когда-то был актер Том Уилсон, была продана за 75,6 тысячи долларов.
Фото: кадр из фильма «Назад в будущее»