Ридли Скотт признался, что хотел бы выпустить четырехчасовую версию «Наполеона»

Ридли Скотт признался, что хотел бы выпустить четырехчасовую версию «Наполеона»

29.08.2023

Фильм «Наполеон» режиссера Ридли Скотта будет иметь расширенную версию продолжительностью более четырех часов. Об этом сообщили сам создатель картины и главный актер фильма Хоакин Феникс в интервью журналу Empire.

Скотт выразил желание, чтобы компания Apple выпустила режиссерскую версию продолжительностью 270 минут на своем сервисе. Стандартная версия фильма «Наполеон» имеет длительность 158 минут и возрастной рейтинг R. Премьера фильма состоится 22 ноября в ограниченном прокате в США, а затем он будет доступен на сервисе Apple TV+.

Фильм рассказывает историю знаменитого правителя, начиная с его происхождения и заканчивая его восхождением к статусу императора. Он также фокусируется на отношениях Наполеона с его первой женой Жозефиной, которую сыграла Ванесса Кирби. В фильме будут показаны известные сражения правителя, его амбиции, стратегический ум и талант военачальника.

Ранее Ридли Скотт отметил, что фильм «Джокер» (18+) вдохновил его пригласить Хоакина Феникса на главную роль. Актеры также договорились удивлять друг друга импровизацией во время съемок.


Фото: кадр из фильма «Наполеон»