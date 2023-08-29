Ридли Скотт признался, что хотел бы выпустить четырехчасовую версию «Наполеона»

Фильм «Наполеон» режиссера Ридли Скотта будет иметь расширенную версию продолжительностью более четырех часов. Об этом сообщили сам создатель картины и главный актер фильма Хоакин Феникс в интервью журналу Empire.
Скотт выразил желание, чтобы компания Apple выпустила режиссерскую версию продолжительностью 270 минут на своем сервисе. Стандартная версия фильма «Наполеон» имеет длительность 158 минут и возрастной рейтинг R. Премьера фильма состоится 22 ноября в ограниченном прокате в США, а затем он будет доступен на сервисе Apple TV+.
Фильм рассказывает историю знаменитого правителя, начиная с его происхождения и заканчивая его восхождением к статусу императора. Он также фокусируется на отношениях Наполеона с его первой женой Жозефиной, которую сыграла Ванесса Кирби. В фильме будут показаны известные сражения правителя, его амбиции, стратегический ум и талант военачальника.
Ранее Ридли Скотт отметил, что фильм «Джокер» (18+) вдохновил его пригласить Хоакина Феникса на главную роль. Актеры также договорились удивлять друг друга импровизацией во время съемок.
Фото: кадр из фильма «Наполеон»