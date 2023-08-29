Жители Великобритании признали лучшей музыку к «Властелину колец»

Британские граждане признали саундтрек Говарда Шора к трилогии «Властелин колец» самым лучшим. Об этом сообщает радиостанция Classic FM.





В Соединенном Королевстве провели голосование. Десять тысяч пользователей отдали предпочтение музыке к фильму, основанному на знаменитом произведении Джона Рональда Руэла Толкина. Саундтрек занял первое место из ста строчек в рейтинге радиостанции.





Музыка к кинотрилогии «Хоббит» также попала в этот список. Саундтрек занял 80-ю строчку рейтинга. Стоит отметить, что Говард Шор приложил руку и к работе над этим фильмом.





Сам композитор признался, что польщен оценкой его трудов со стороны общественности. Об этом рассказал портал NME.





Ранее стало известно, что в Великобритании выпустили монету в честь Толкина. Поводом стал 50-летний юбилей со дня смерти писателя.









Фото: кадр из фильма «Властелин колец»



