Московский еврейский кинофестиваль представит фильмы из Израиля, Франции, Бельгии и США

Более 40 фильмов из разных стран, включая Израиль, Францию, Бельгию и США, были включены в программу VIII Московского еврейского кинофестиваля (МЕКФ). Об этом рассказали в пресс-службе фестиваля.





Жюри фестиваля возглавил известный актер и продюсер Леонид Ярмольник. Президент Федерации Еврейских общин России Александр Борода отметил, что программа предлагает широкий спектр жанров и сюжетов, объединенных темой человечности и поиска ответов на сложные вопросы.





Всего в программе представлено более 40 фильмов из девяти стран, включая документальные и игровые полнометражные и короткометражные. В основной конкурс вошли такие киноленты, как «Образ победы» из Израиля, «Соседи» из Швейцарии и Франции, «Июнь, нулевое число» из Израиля и США, а также мультфильм «Секреты моего отца» из Франции и Бельгии.





Кроме того, фестиваль предлагает программу документального кино из разных стран, включая Израиль, США, Великобританию, Германию, Францию, Бельгию, Румынию, Венгрию и Гватемалу. Мероприятие также предлагает образовательную программу и встречи с режиссерами и авторами фильмов. Закрытие фестиваля будет отмечено показом премьерных эпизодов сериала «Бедные Абрамовичи» режиссера Ильи Фарфеля.









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