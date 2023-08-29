Презентация сервисов управления интеллектуальными правами состоялась в Зарядье

Цифровые продукты для защиты и монетизации прав на творческие результаты предстали вниманию российских предпринимателей. Презентацию провели Московский инновационный кластер (МИК) и Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС), пишет «Культуромания».





Сотрудники инновационного бизнеса поделились опытом использования сервисов. Презентация прошла в рамках Московского урбанистического форума в Зарядье.





«Несмотря на наличие всех необходимых законов, мы так и не научились воспринимать интеллектуальную собственность как экономический актив», — констатировал сопредседатель Координационного совета РЦИС, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев.





Стоит отметить, что с 2008 года в стране на законодательном уровне появилась современная система интеллектуальных прав. Для развития цифровых платформ и сервисов в 2021-м президент России Владимир Путин подписал указ о создании Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности, отвечающего за функционирование общественно-государственной блокчейн-инфраструктуры РЦИС РФ.





Зампредседателя платформы Ирина Яковлева отметила, что количество сервисов и функций для бизнеса постоянно растет. По ее словам, сегодня РЦИС выдает всем желающим как электронные, так и бумажные свидетельства об объекте и правах на него.









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