Фестиваль «Театральный причал» стартовал в Калуге

Петербургский театр покажет в Калуге спектакль о семейных ценностях. Об этом сообщил ТАСС.





В течение года гостей фестиваля будут знакомить с постановками театров и творческих коллективов России. В фестивале участвует ростовая кукла — император Петр Первый, Воронежский академический уличный театр даст представление «Как царь Петр чего-нибудь там». Кроме этого, автор и режиссер из Липецка Ивана Карпова проведет спектакль-мастер-класс «Балаган пустяков» и познакомит зрителей с системами и разновидностями кукол, также в программе — выступление лаборатории экспериментальных спектаклей «Моrэs» из Москвы.





Сегодня дан старт творческому проекту Калужского театра кукол «Фестиваль „Театральный причал“. Он продлится до следующего Дня города в августе 2024 года.», — рассказал ТАСС директор Калужского театра кукол Алексей Соколов.





Спектакль «Птифуры. Бабушки» Санкт-Петербургского театра «КУКФО» завоевал множество наград, в том числе театральные премии «Золотая маска» и "Золотой софит.





Фото: скриншот YouTube/[ серёга кузя ]