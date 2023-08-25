Тим Бертон отметил свое 65-летие

Тим Бертон отпраздновал 65-й день рождения в пятницу, 25 августа. Всю свою жизнь режиссера, который не привык показывать себя публично, сопровождали женщины — сначала танцовщица Лиза Мэри, затем актриса Хелена Бонэм Картер, с которой у Бертона были самый долгие отношения.





В последнее время СМИ активно пишут о его новом романе с Моникой Беллуччи. Некоторые аналитики даже разделяют творческие периоды Бертона на «эпохи», связанные с определенной женщиной в его жизни. Они отмечают, что хотя на первый взгляд главными героями фильмов режиссера кажутся мужчины, это впечатление ошибочное.





Из последних работ Бертона зрители высоко оценили нашумевший сериал «Уэнсдей». История старшего ребенка семейства Аддамс покорила не только взрослых, но и детей. Знаменитый танец главной героини в исполнении Дженны Ортеги завирусился в соцсетях, а видео с ним набрали миллионы просмотров.









Фото: YouTube