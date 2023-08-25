Минкультуры: Фонд кино завершил отбор сценаристов для участия в программе «Автор»

Фонд кино отобрал участников стипендиальной программы для сценаристов. Об этом сообщило Министерство культуры России.





В 2022 году Фонд кино представил новую стипендиальную программу под названием «Автор», которая призвана поддержать молодых и талантливых сценаристов, а также повысить уровень сценарного мастерства в киноиндустрии.





Целью программы является создание условий для развития профессиональных навыков и сценарного мастерства молодых сценаристов, а также обеспечение возможности реализации качественных сценариев полнометражных фильмов для широкой кинопрокатной аудитории. После процедуры отбора было выбрано десять сценарных заявок, которые соответствуют требованиям программы.





Ежемесячная стипендия участников будет составлять 150 тысяч рублей. Подробные результаты отбора доступны на официальном сайте Фонда кино.









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