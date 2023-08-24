Этнокультурный фестиваль пройдет в заповеднике «Малые Корелы» с 9 по 10 сентября

С 9 по 10 сентября в музее-заповеднике «Малые Корелы» пройдет этнокультурный фестиваль под названием «Борода». В течение двух дней гостей ожидает насыщенная программа, включающая в себя традиции сбора урожая, конные соревнования, конкурс бородачей и концерт Северного русского народного хора.





Первый день фестиваля будет посвящен старинным северным традициям сбора урожая хлеба и жатвенным обрядам. Фольклорно-этнографический театр «Новиця» представит обряд «Дожинки» и этнографическую картинку «Борода». Гости смогут принять участие в сборе урожая картофеля и присоединиться к шествию к мельнице для помола зерна, что происходит только раз в году.





Во время фестиваля будет выбран «Самый красивый каравай» по результатам «народного» голосования. Первый день завершится совместной трапезой «Бородно» и деревенскими гуляниями с участием фольклорного коллектива «Рябиновые зори».





Второй день фестиваля будет посвящен лошадям, главным помощникам северных крестьян. Здесь пройдут конно-спортивные состязания, будут объявлены победители конкурса детско-юношеского творчества «Штрихи к портрету лошади». Посетители смогут также увидеть обряды «Закармливание лошадей овсом» и «Сбор на пахоту». В рамках фестиваля будут проводиться мастер-классы, на которых можно будет нарисовать лошадь, сделать коня из колосьев или вылепить его из глины.





Как и в прошлом году, на фестивале будет работать ярмарка народных ремесел, игровые площадки для детей и фотозоны. Завершением фестиваля станет концерт Государственного академического Северного русского народного хора, который пройдет под открытым небом.





Этнокультурный фестиваль «Борода» пройдет на территории музея-заповедника «Малые Корелы» и предложит возможность окунуться в атмосферу старинных северных традиций, а также насладиться яркими выступлениями хора и других артистов.









Фото: YouTube