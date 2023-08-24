Охлобыстин объявил о выходе своего романа «Великая Тушинская зга»

Новый фантастический роман «Великая Тушинская зга» под авторством актера Ивана Охлобыстина выйдет под эгидой издательства «АСТ». Об этом сообщил сам артист.





По словам Охлобыстина, произведение является сказкой про подростков, которые живут в московском Тушине. Действие разворачивается в конце 80-х. Автор представил работу на пресс-конференции ТАСС.





«Это моя песня любви этому району, тем людям, которые там живут. "Зга" – это некий проблеск, может означать озарение внутреннее, это может быть действительно визуальный эффект», — сказал Охлобыстин.





Актер поделился и сюжетными деталями. В романе дети путешествуют, влюбляются, исследуют район. Охлобыстин окрестил его сказкой и добавил, что может назвать так все свои книги.





Тираж составил пять тысяч экземпляров. Произведение можно будет прочитать не только в бумажном, но и в электронном, а также аудиоформате. Охлобыстин сам озвучит роман.









Фото: Metametrica/YouTube