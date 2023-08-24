Первый трейлер третьего сезона «Утреннего шоу» стал доступен зрителям

Вышел первый трейлер нового сезона драматического многосерийного фильма «Утреннее шоу». Видео опубликовано на Apple TV+.





В сериале должны появиться новые герои, которых играют звезда «Безумцев» Джон Хэмм и Николь Бахари. Последняя прославилась благодаря участию в сериалах «Сцены из супружеской жизни» (18+) и «Черное зеркало» (18+). Джон Хэмм исполняет главу канала UBA Пола Маркса, а Николь Бахари — новую телеведущую Кристину Хантер.





Кроме Дженнифер Энистон, свои роли исполнят Риз Уизерспун, Марк Дюпласс, Билли Крудап, Джулианна Маргулис, Грете Ли и Карен Питтман. Третий сезон выйдет 13 сентября на платформе Apple.





В этот день на площадке онлайн-кинотеатра будут доступны сразу два эпизода. После премьеры каждой новой серии придется ждать неделю. В сумме выпустят десять эпизодов.





Ранее вышел трейлер музыкальной драмы «Флора и сын». Джозеф Гордон-Левитт, Ив Хьюсон и Джек Рейнор играют главные роли.









Фото: кадр из сериала «Утреннее шоу»