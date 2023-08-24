Первый трейлер третьего сезона «Утреннего шоу» стал доступен зрителям

24.08.2023

Первый трейлер третьего сезона «Утреннего шоу» стал доступен зрителям
Вышел первый трейлер нового сезона драматического многосерийного фильма «Утреннее шоу». Видео опубликовано на Apple TV+.

В сериале должны появиться новые герои, которых играют звезда «Безумцев» Джон Хэмм и Николь Бахари. Последняя прославилась благодаря участию в сериалах «Сцены из супружеской жизни» (18+) и «Черное зеркало» (18+). Джон Хэмм исполняет главу канала UBA Пола Маркса, а Николь Бахари — новую телеведущую Кристину Хантер.

Кроме Дженнифер Энистон, свои роли исполнят Риз Уизерспун, Марк Дюпласс, Билли Крудап, Джулианна Маргулис, Грете Ли и Карен Питтман. Третий сезон выйдет 13 сентября на платформе Apple.

В этот день на площадке онлайн-кинотеатра будут доступны сразу два эпизода. После премьеры каждой новой серии придется ждать неделю. В сумме выпустят десять эпизодов.

Ранее вышел трейлер музыкальной драмы «Флора и сын». Джозеф Гордон-Левитт, Ив Хьюсон и Джек Рейнор играют главные роли.


Фото: кадр из сериала «Утреннее шоу»