Лидер «Смысловых галлюцинаций» выступит в Тюмени в рамках патриотической акции

Лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации Сергей Бобунец» и группа «Джанго» бесплатно порадуют жителей Тюмени на концерте. Об этом сообщило областное правительство.





Концерт проведут на площади 400-летия Тюмени. Мероприятие посвящено патриотической акции «Русское лето. ZaРоссию».





Помимо музыкальной части, гостей ждет спортивное шоу. Зрителям предстоит увидеть виды силового экстрима, такие как буксировка автомобиля и подъем гигантских гантелей. Победитель турнира по этому виду спорта Ильяс Хайруллин, рекордсмены России и мира Василий Мартынов и Алан Арангулов также продемонстрируют свои навыки, отметили в правительстве Тюменской области.





На сцене появятся и современные поэты. Среди них будет Мария Ватутина — автор стихов о событиях в Донбассе и подвигах людей в годы Великой Отечественной войны.





Ранее, 21 августа, в Тюмени выступила певица Пелагея. Исполнительница поучаствовала в концерте по случаю Дня области. А 14 августа с почти двухчасовым концертом выступили «Иванушки International».







Фото: концерт «25 лет. Все в порядке»/YouTube