Литературный фестиваль в честь Льва Толстого начался на юге Индии

Посвященный русскому классику Льву Толстому литературный фестиваль стартовал в южной части Индии. Об этом ТАСС рассказал почетный консул России и директор Русского дома в Тривандруме Ратиш Наир.





Фестиваль продлится 30 дней. По словам Наира, в течение месяца пройдут три семинара. В рамках мероприятия покажут фильм «Анна Каренина» режиссера Карена Шахназарова.





«А в период с 5 по 12 сентября в Русском доме пройдет выставка фотографий, освещающих жизнь великого русского писателя», — сообщил консул.





Наир добавил, что программа предусматривает конкурсы для учащихся школ и высших учебных заведений на знание творчества Толстого. Будут читаться произведения писателя на разных языках.





Ожидается и презентация сборника детских рассказов легендарного классика. Ратиш Наир перевел их на малаялам — южноиндийский язык, на котором говорят более 35 миллионов человек.





Консул отметил, что презентацию фестиваля посетил местный кинорежиссер Адур Гопалакришнан, дипломат и бывший посол Индии в ряде стран Тхетталил Паравешварам Шринивасан и другие общественные деятели совместно с журналистами.









Фото: кадр из сериала «Анна Каренина»