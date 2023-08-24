Warner Bros. отменила проект кинокомикса «Найтвинг»

24.08.2023

Warner Bros. отменила проект кинокомикса «Найтвинг»
Киностудия Warner Bros. отменила планы снять фильм по комиксу DC «Найтвинг». Разработка проекта длилась пять лет.

Об отмене «Найтвинга» сообщил журналист Умберто Гонсалес. Он написал в соцсетях, что «проект мертв».

Руководитель DC Studios Джеймс Ганн ранее запустил разработку новой концепции киновселенной по комиксам. Видимо, «Найтвинг» в эту концепцию не вписался.

Кроме того, на отмену фильма могла повлиять проходящая в Голливуде забастовка гильдий актеров и сценаристов. Из-за простоя производственных мощностей студиям приходится менять планы будущих релизов.


Фото: логотип Warner Bros.