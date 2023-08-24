Актер Дмитрий Лысенков сыграет магического героя в сериале «Последний богатырь. Наследие»

Актер Дмитрий Лысенков присоединится к актерскому составу сериала «Последний богатырь. Наследие», передает платформа START.



Сообщается, что Лысенков сыграет в проекте магического героя, которого сам актер описал как «смесь Квазимодо и Ричарда III».



Сериал «Последний богатырь. Наследие» — фэнтези, действие которого происходит в Белогорье. Центральный персонаж фильма — Иван, у которого две дочери, наделенные магическими способностями. Визит в Белогорье колдуна Северина вносит смуту в жизнь волшебников.



В актерский состав картины также вошли Виктор Хориняк, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина, Елена Яковлева и другие.









Фото: START