Британка выставила на аукцион одно из редчайших изданий «Гарри Поттера»

Британка Карина Хаушин из Глазко выставила на аукцион одно из редчайших изданий «Гарри Поттера», книги о мальчике-волшебнике. Подробности привела газета Telegraph.





Специальное издание части «Гарри Поттер и философский камень» оказалось у жительницы Соединенного Королевства в 2012 году. Тогда она выиграла книгу в конкурсе издательского дома Bloomsbury.





«Ожидается, что за него будет выручено от восьми до 12 тысяч фунтов стерлингов», — отметили авторы статьи.





Оказалось, что книга не повредилась. Помощник директора аукционного дома Hansons назвал издание «технически самым редким». Всего выпущено 15 таких экземпляров. Они никогда не выставлялись на продажу, уточнил представитель организации.





В июне 2023 года другое редкое издание этой же части «Гарри Поттера» принесло организаторам торгов более десяти тысяч фунтов стерлингов. Владелец книги же приобрел ее 25 лет назад за 30 пенсов.









Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»