В Казани запустят проект-инсталляцию «Звуки Кремля»

Инициатива реализуется совместно со студией Formate, арт-группой и местными художниками. В рамках проекта будут установлены пять звуковых инсталляций на различных местах Казанского Кремля, таких как Спасская башня, двор Присутственных мест, территория за Благовещенским собором и внутри стен Кремля.





Каждая из инсталляций будет отражать историю данного места. Чтобы услышать звон башенных часов и звук старинной чешской монеты, почувствовать присутствие крылатого змея Зиланта, прислушаться к «торговым берегам» и стать героем «спектакля нашего времени», рекомендуется надеть наушники. Вход на все локации будет свободным в любое время работы музея-заповедника.