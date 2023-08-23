В Казани запустят проект-инсталляцию «Звуки Кремля»

23.08.2023
Проект «Звуки Кремля» стартует 26 августа на территории казанского музея-заповедника.
Об этом сообщила пресс-служба музейного комплекса.
Инициатива реализуется совместно со студией Formate, арт-группой и местными художниками. В рамках проекта будут установлены пять звуковых инсталляций на различных местах Казанского Кремля, таких как Спасская башня, двор Присутственных мест, территория за Благовещенским собором и внутри стен Кремля.
Каждая из инсталляций будет отражать историю данного места. Чтобы услышать звон башенных часов и звук старинной чешской монеты, почувствовать присутствие крылатого змея Зиланта, прислушаться к «торговым берегам» и стать героем «спектакля нашего времени», рекомендуется надеть наушники. Вход на все локации будет свободным в любое время работы музея-заповедника.
Ранее сообщалось, что центру «Эрмитаж-Казань» исполнилось 18 лет 23 августа. На сайте музея разместили публикацию, где указано количество выставок, которые прошли за это время. Государственный Эрмитаж привез в Казанский Кремль более 13 тысяч экспонатов.
Фото: Pixabay