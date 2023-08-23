Путин произнес речь на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве

Президент России Владимир Путин посетил праздничное мероприятие в поселке Понери. Он произнес торжественную речь на концерте по случаю 80-летия победы в Курской битве.





Глава государства признался, что гордится нынешними российскими военными. По его словам, герои спецоперации ВС РФ достойны славы участников Курской битвы. Трансляцию с выступлением президента можно посмотреть на телеканале «Россия-1».





«Сегодня здесь, на легендарной курской земле будут вручены высокие государственные награды нашим героям, военнослужащим, участникам специальной военной операции, которые достойны славы героев Курской дуги, тех, кто сражался с нацистами летом 1943 года», — сказал Путин.





Ранее стало известно, что президент прибыл на праздничные мероприятия, посвященные памятной дате. Российский лидер поблагодарил участников СВО.









Фото: Kremlin.ru