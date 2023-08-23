Свежий трейлер «Неудержимых 4» вышел после обращения фанатов

Поклонники серии фильмов «Неудержимые» просили создателей новой части увеличить рейтинг до «взрослого» R и добавить больше экшена.





Просьбы фанатов были услышаны. Компания Lionsgate выпустила новый трейлер боевика, который полностью отвечает ожиданиям зрителей.





В трейлере присутствуют жестокие сцены, разрушения, нецензурная лексика и натуралистично снятые перестрелки. Фильм обещает быть «эпическим» и полным экшена.





Режиссером фильма стал Скотт Во, известный по фильму «Need for Speed: Жажда скорости». В картине также снялись Энди Гарсиа, Дольф Лундгрен, Тони Джа, Ико Уайс, Рэнди Кутюр, Джейкоб Скипио и другие.





Изначально премьера «Неудержимых 4» была запланирована на август 2022 года. Однако позднее ее решили перенести на 21 сентября 2023 года.









Фото: кадр из фильма «Неудержимые 4»