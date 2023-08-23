Мадс Миккельсен появился в трейлере драмы Николая Арселя «Меч короля»

Отважный, но обнищавший капитан Людвиг Кален отправляется в дикую землю, чтобы подчинить ее для датского короля. Однако местные князья не приветствуют гостя и встречают королевского наместника не с распростертыми объятиями. Фильм «Меч короля», срежиссированный Николаем Арселем, скоро выйдет и в России — премьера в отечественных кинотеатрах ожидается в ноябре 2023 года, но трейлер уже доступен на YouTube.





Продюсерская компания Ларса фон Триера Zentropa Productions представила новый трейлер исторической драмы «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном в главной роли. Мировая премьера фильма состоится в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.





Фильм рассказывает «волнующую историю о покорении пустыни, историю гордого и непреклонного мужчины и женщины, которая становится его союзницей в борьбе с злом, смертью и гибелью». Сценарий был написан Арселем совместно со сценаристом и режиссером Андерсом Томасом Йенсеном («Рыцари справедливости»). Он основан на датском бестселлере 2020 года Иды Йессен «Капитан и Энн Барбара».





Миккельсен играет вместе с Амандой Коллин («Воспитанные волками»), Магнусом Креппером («Королева сердец»), Густавом Линдом («Северянин»), Джейкобом Ломанном («Рыцари справедливости»), Феликсом Крамером («Тьма») и другими.





Мировая премьера фильма «Меч короля» состоится в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. В России фильм будет показан 30 ноября.









Фото: кадр из фильма «Меч короля»