Сериал «Игра на выживание» получит третий сезон. Об этом написал в Telegram режиссер Карен Оганесян.



«Дорогие друзья! «Игра на выживание 3», пишем сценарий», — написал режиссер.



По словам кинематографиста, съемки проекта начнутся в следующем году.



Сериал «Игра на выживание» рассказывает об участниках реалити-шоу, которые отправляются в сибирскую тайгу, чтобы побороться за денежный приз. Телепроект внезапно превращается в смертельно опасную игру, в которой главным призом оказывается жизнь.



Главные роли в проекте сыграли Александра Бортич, Алексей Чадов, Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Веревочкин, Беник Аракелян и другие.









Фото: кадр из сериала «Игра на выживание»