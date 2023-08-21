Premier показал тизер сериала «Убить Риту» с Евгенией Борзых

Онлайн-кинотеатр Premier опубликовал тизер сериала «Убить Риту».



Главную роль в проекте сыграла Евгения Борзых. Главную роль в проекте сыграла Евгения Борзых.





В сериале идет рассказ об преподавательнице химии, которая после увольнения из школы ищет простой способ заработать. Она изобретает химическую смесь, которая смывает следы любой шумной вечеринки, но ее изобретение используют для сокрытия следов убийства.





Презентация сериала прошла на кинофестивале «Выборг». Премьера на Premier состоится осенью.





В сериале «Убить Риту» также снялись Артем Быстров, Анна Слю, Александр Мизёв, Алексей Филимонов и другие актеры. Режиссером выступила Мария Агранович.









Фото: кадр из сериала «Убить Риту»