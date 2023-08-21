Названа дата выхода сиквела «Мятежной луны»

Стала известна дата выхода «Мятежной луны» Зака Снайдера.



Картина выйдет в апреле 2024 года, спустя четыре месяца после выхода первого фильма.



Первый фильм «Мятежная луна. Часть 1: Дитя огня» выйдет в декабре 2023 года. Действие фильма будет происходить на территории мирной колонии в отдаленной части Галактики. Мирным жителям угрожает армия тирана Беласириуса. Люди просят о помощи таинственную женщину, чтобы та нашла союзников на соседних планетах.



Главные роли в картине сыграют София Бутелла, Чарли Ханнэм, Энтони Хопкинс и другие.









Фото: кадр видео фильма «Мятежная луна»