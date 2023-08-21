Фильм «Бери да помни» стал победителем фестиваля «Короче»

21.08.2023

Фильм «Бери да помни» стал победителем фестиваля «Короче»
В Калининграде объявили победителей кинофестиваля «Короче».

В категории полнометражных игровых фильмов победителем стал фильм Байбулата Батуллы «Бери да помни», 

 открывший программу полнометражных дебютов.

Главный приз за лучший короткометражный фильм достался фильму Евгения Марьяна «Мне надо вам кое-что сказать».

«Расцветшая зима» Александра Бруньковского взял приз за лучшую анимационную работу.

Приз за лучший сценарий взял Андрей Лукьянов («Бернаки»).


Фото: кадр из фильма «Бери да помни»