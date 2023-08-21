Фильм «Бери да помни» стал победителем фестиваля «Короче»

Фильм «Бери да помни» открыл программу полнометражных дебютов.
Наставниками в передаче выступят Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина, Егор Крид.
Хильский снимался в русскоязычных проектах «Нюхач», «Подкидыши», в украинской адаптации турецкой мел...
Хит «Барби» таким образом сместился на вторую строчку рейтинга.
Мероприятие пройдет 26 и 27 августа с 12:00 до 22:00.
Фильм «Бери да помни» открыл программу полнометражных дебютов.
Наставниками в передаче выступят Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина, Егор Крид.
Хильский снимался в русскоязычных проектах «Нюхач», «Подкидыши», в украинской адаптации турецкой мел...
Хит «Барби» таким образом сместился на вторую строчку рейтинга.
Мероприятие пройдет 26 и 27 августа с 12:00 до 22:00.
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21.08.2023