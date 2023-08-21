Фильм «Бери да помни» стал победителем фестиваля «Короче»

В Калининграде объявили победителей кинофестиваля «Короче».



В категории полнометражных игровых фильмов победителем стал фильм Байбулата Батуллы «Бери да помни»,



открывший программу полнометражных дебютов.



Главный приз за лучший короткометражный фильм достался фильму Евгения Марьяна «Мне надо вам кое-что сказать».



«Расцветшая зима» Александра Бруньковского взял приз за лучшую анимационную работу.



Приз за лучший сценарий взял Андрей Лукьянов («Бернаки»).









Фото: кадр из фильма «Бери да помни»