Шоу «Голос» готовится к выходу на Первом канале в обновленном формате

Первый канал начал съемки обновленного шоу «Голос».



Шоу получит название «Голос. Уже не дети». Наставниками в передаче выступят Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина, Егор Крид, передает пресс-служба телеканала.



Создатели шоу сообщили, что «Голос. Уже не дети» — обновленный формат знакомого шоу, героями которого выступят те, кто участвовал в любом из десяти прошедших сезонов детского «Голоса». Участие в шоу примут победители и финалисты «Голоса» Данил Плужников, Ярослава Дегтярева, Елизавета Качурак, Рутгер Гарехт, Олеся Казаченко, Владислав Тюкин, Елизавета Трофимова, Мирон Проворов и другие.



«Совсем скоро проект стартует в эфире Первого канала», — указано в сообщении.



Ведущей программы выступит Яна Чурикова.









Фото: скриншот видео Первого канала