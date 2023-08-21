«Синий жук» потеснил «Барби» в топе американского проката

21.08.2023

«Синий жук» потеснил «Барби» в топе американского проката
Кинокомикс «Синий жук» потеснил «Барби» на лидирующей позиции в американском прокате.

По итогам первого уикенда в прокате картина «Синий жук» заработала 25,4 млн долларов, передает «Бюллетень кинопрокатчика».

Хит «Барби» таким образом сместился на вторую строчку рейтинга. В США картина заработала 567 млн долларов.

На третьей строчке разместился «Оппенгеймер», заработавший за уикенд 10,6 млн долларов и всего 285 млн долларов.

В пятерку лидеров также вошли «Черепашки-ниндзя: погром мутантов» с общими сборами в 88,1 млн долларов и «Отвязные бродяги» с кассой в 8,3 млн долларов на старте проката.



Фото: кадр из фильма "Синий жук"