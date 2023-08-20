Вышел трейлер гонконгского фильма «Золотой палец»

20.08.2023

Вышел трейлер гонконгского фильма «Золотой палец»
Главные роли исполнили Тони Люн и Энди Лау. Ролик опубликован на YouTube-канале Emperor Motion Pictures. 

Вышел трейлер триллера «Золотой палец». Ведущие роли исполнили Тони Люн и Энди Лау.

Действие разворачивается в 1980 годах в Гонконге. Фильм расскажет о финансовых махинациях местных бизнесменов. Режиссером и автором сценария картины выступил Феликс Чон («Проект «Гутенберг»). В ленте также снялись Саймон Ям, Тай Бо, Чарлин Чой, Филип Кюн, Алекс Фун, Чинь Ка-Лок, Ник Форд и другие.

На экраны «Золотой палец» выйдет 30 декабря.

Фото: скриншот YouTube/Emperor Motion Pictures