По Нижегородскому кремлю запустили VR-экскурсию

20.08.2023

По Нижегородскому кремлю запустили VR-экскурсию
VR-проект запустили к новому учебному году. Об этом сообщает губернатор региона.

«Аналогов, пожалуй, пока нет ни в одном из кремлей России. Автор трехмерной художественной реконструкции — нижегородский архитектор Кирилл Фильченков», — написал в своем telegram-канале губернатор региона Олег Никитин.

Экскурсия рассчитана для лиц старше 11 лет и длится 15-20 минут. В VR-режиме можно посетить средневековый город и выполнить специальные задания. График работы проекта доступен на сайте Нижегородского кремля.

Фото:t.me/glebnikitin_nn