«Синий жук» собрал 10 млн долларов в первый день проката

В эту сумму входит 3,3 млн долларов, заработанных картиной на предпоказах 17 августа. Об этом сообщает Variety.





На производство фильма потратили 104 млн долларов, поэтому эксперты опасаются, не повторит ли фильм судьбу провальных фильмов этого года «Шазам. Ярость богов» и «Флэш», а также сможет ли он окупиться.





Уже сейчас фильм заработал больше, чем если бы его премьера прошла не в кинотеатрах, а онлайн, как это изначально планировалось. Более того, фильм получил поддержку 76% критиков на сайте Rotten Tomatoes. А зрители с теплотой отнеслись к камерности фильма: в кои-то веки супергерой отвечает не за судьбу всего мира, а только за свою семью.



