«Синий жук» собрал 10 млн долларов в первый день проката

VR-проект запустили к новому учебному году. Об этом сообщает губернатор региона. ...
В эту сумму входит 3,3 млн долларов, заработанных картиной на предпоказах 17 августа. Об этом сооб...
91-летний Дэвид Хейл Хэнд, сын режиссера-аниматора Дэвида Додда Хэнда, в интервью изданию The Tele...
В создании экспозиции приняли участие более 1 тыс. мастеров, из них около 150 человек собрались в ...
На продажу будут выставлены работы Константина Горбатова, Филиппа Малявина, Юлия Клевера, Карла Ве...
VR-проект запустили к новому учебному году. Об этом сообщает губернатор региона. ...
В эту сумму входит 3,3 млн долларов, заработанных картиной на предпоказах 17 августа. Об этом сооб...
91-летний Дэвид Хейл Хэнд, сын режиссера-аниматора Дэвида Додда Хэнда, в интервью изданию The Tele...
В создании экспозиции приняли участие более 1 тыс. мастеров, из них около 150 человек собрались в ...
На продажу будут выставлены работы Константина Горбатова, Филиппа Малявина, Юлия Клевера, Карла Ве...
Картину экранизировал Netflix по одноименному роману Карен Бликсен. Об этом пишет «Культуромания»....
Он откроется во дворах Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТА...
С 2 по 10 сентября в KGallery пройдет выставка, посвященная Сергею Довлатову и художникам его круг...
Также в этот день состоялось открытие стендовой выставки Музея Мирового океана . Об этом сообщает ...
Народный артист РФ умер на 82-м году жизни. ...
Она пройдет с 13 октября 2023-го по 14 января 2024 года в выставочных залах Патриаршего дворца и У...
Открылся праздник показом нового драматического балета с элементами рок-шоу. Об этом сообщает прес...
Ролик опубликован на YouTube-канале Disney Plus. Об этом сообщает «Культуромания». ...
Шоу начнется 19 августа и продлится до весны 2024 года. Об этом сообщает ТАСС. ...
Театрализованное представление об истории России открыло фестиваль. Об этом сообщает ТАСС. ...
Хотя еще зимой 2023 года стриминг Prime Video сообщал о продлении сериала. Об этом пишет «Культуро...
Фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщает ТАСС. ...
20.08.2023