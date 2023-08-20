Участники из 70 регионов представили вышитые карты на выставке «Вышитая Россия».

20.08.2023
В создании экспозиции приняли участие более 1 тыс. мастеров, из них около 150 человек собрались в Чебоксарах.
Мастера представили вышитые вручную полотна — карты своих регионов. Работа выставки продлится и 20 августа, в день города Чебоксары. В фестивальную программу включены концерты фольклорных коллективов России, интерактивная программа «Большая вечерка», посиделки с мастерами и фольклорными исполнителями, мастер-классы по вышивке. Образовательную программу с публичными лекциями и мастер-классами представил Российский этнографический музей.
В 2022 году Чувашия презентовала проект «Вышитая карта России». Фрагменты карты повторяют географические очертания субъектов страны: их вручную вышивали мастера из регионов с использованием традиционных орнаментов и символов своей местности. Продолжением проекта стал фестиваль «Вышитая Россия». В планах властей Чувашии — строительство в Чебоксарах музея вышитой карты России.