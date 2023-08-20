Вышел трейлер фильма «Эренгард: Искусство соблазнения»

Картину экранизировал Netflix по одноименному роману Карен Бликсен. Об этом пишет Культурамания.





Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер датского фильма «Эренгард: Искусство соблазнения». В главных ролях — Миккель Боэ Фёльсгор, Элис Бир Занден, Сидсе Бабетт Кнудсен. В его основу лег роман писательницы, датской баронессы Карен Бликсен, которая 17 лет прожила в Кении. Фильм повествует о любимце женщин, который по просьбе матушки наследника престола готовит его к ухаживаниям и предстоящей женитьбе. Премьера состоится 14 сентября.





В вымышленном королевстве Бабенхаузен великая герцогиня хочет посадить на трон своего робкого сына. Она нанимает молодого человека Казота, который называет себя знатоком в любовных делах. Он должен подыскать наследнику достойную супругу и попутно обучить его искусству соблазнения и любви. Однако план герцогини срывается, и семейство вынуждено бежать из дворца. А сам Казот влюбляется во фрейлину Эренгард и приходит к выводу, что ничего не понимает в романтических чувствах.





Фото: скриншот YouTube/ Netflix