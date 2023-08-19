В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Волшебное древо»

19.08.2023
Он откроется во дворах Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.
В программе фестиваля концерты фолк-коллективов, мастер-классы по старинным и этническим танцам, игротеки, квесты, знакомство с петербургскими писателями, пишущими в жанре «фэнтези», а также конкурсы косплея. В кинозале капеллы можно будет посмотреть конкурсную программу короткометражных фильмов CalArts и полнометражные шедевры мировой анимации.
Нынешним летом в этом пространстве стартовал V фестиваль паблик-арта «Дворы капеллы». В его формат включены экспозиции в разных локациях: это и галерея, и стеклянное фойе, и непосредственно сами дворы. До середины сентября на фестивале будут представлены арт-объекты и работы художников, скульпторов и педагогов — Виктора Сиренко, Александра Сушникова, Тимура Юсупова, Ольги Синьковской, Елизаветы Скоробогатовой, Алексея Коротенко, Ильи Гурко. Главной темой фестиваля стала преемственность поколений.