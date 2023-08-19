Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью актера Игоря Ясуловича

Народный артист РФ умер на 82 году жизни.





"С глубоким сожалением узнала о кончине народного артиста Российской Федерации, педагога, актера театра и кино, озвучивания и дубляжа Игоря Ясуловича",- написала в своем телеграмм канале министр культуры РФ Ольга Любимова.





Продолжительное время артист страдал от онкологии. Ясуловича выписали из больницы несколько дней назад. Но уже в ночь на 15 августа ему пришлось вызывать скорую помощь. В итоге после оказания помощи врачи скорой посоветовали ему обратиться в медучреждение. Еще раньше, в середине июля, актёр также был госпитализирован.





Ольга Любимова также сообщила:





«Он внес уникальный вклад не только в развитие отечественной культуры, но и в воспитание молодого поколения артистов. На современной сцене и в кинематографе мы наблюдаем множество молодых талантов, которые нашли и проявили себя благодаря Игорю Николаевичу. Его отличали преданность профессии, любовь к ученикам и к своему зрителю»





Министр культуры заявила, что Игорь Ясулович был истинной легендой кино и театральной сцены, его мастерство и художественная индивидуальность тронули сердца многих зрителей, а целые поколения хорошо знали и любили его образы, он оставил яркое творческое наследие, которое навсегда будет с нами.





Ясулович Игорь Николаевич — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист и педагог. Народный артист Российской Федерации (2001). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2000).





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