Выставка «Легенды Кремля: русский романтизм и Оружейная палата» откроется 13 октября

19.08.2023
Она пройдет с 13 октября 2023-го по 14 января 2024 года в выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы. Об этом сообщила пресс-служба Музеев Московского Кремля.
Масштабный проект объединит более ста тридцати произведений из крупнейших музеев России. Он продемонстрирует, как переплетаются вымысел и действительность в истории уникальных памятников из кремлевского собрания.
Благодаря работам исследователей Оружейной палаты и авторов путеводителей XVIII-XIX веков в кремлевском собрании появились «детские доспехи великого князя Дмитрия Донского», «шлем Св. Александра Невского», «шлем, наручи и щит князя Мстислава Владимировича», «сабля и цепь великого князя Владимира Мономаха», «шлем великого князя Юрия Всеволодовича», «посохи Андрея Боголюбского и Ивана Калиты».
Экспозиция включает более ста тридцати предметов из коллекции Музеев Московского Кремля и российских музеев — ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственного исторического музея, Русского музея, ГМЗ «Царское Село», Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея истории религии, ГМЗ «Петергоф», Златоустовского городского краеведческого музея, Государственного музея А.С. Пушкина, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства.
Посетители узнают о патриотическом подъеме, вызванном наполеоновскими войнами, и увлечении Средневековьем в эпоху романтизма, особенно ярко проявившихся в эпоху Николая I. Они также познакомятся с причинами возникновения исторических мифов, выяснят, какие экспонаты имеют двойную атрибуцию, реальную и легендарную, и почему некоторые легенды Оружейной палаты живы до сих пор.
Фото: пресс-служба Музеев Московского Кремля