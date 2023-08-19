Disney выпустил тизер сериала «Перси Джексон и олимпийцы»

19.08.2023

Disney выпустил тизер сериала «Перси Джексон и олимпийцы»
Ролик опубликован на YouTube-канале Disney Plus. Об этом сообщает «Культуромания».

Главные роли в шоу исполнили Уокер Скобелл и Вирджиния Кулл. Фильм расскажет о подростке, который узнает, что он полубог. Вскоре его обвиняют в краже молнии у Зевса и герою предстоит доказать свою невиновность. Режиссером сериала выступил Джеймс Бобин. Фильм снят по мотивам фантастических романов Рика Риордана. Сериал стартует на стриминге 20 декабря.

Фото: скриншот YouTube/Disney Plus