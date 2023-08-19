Disney выпустил тизер сериала «Перси Джексон и олимпийцы»

Она пройдет с 13 октября 2023-го по 14 января 2024 года в выставочных залах Патриаршего дворца и У...
Открытие состоялось показом нового драматического балета с элементами рок-шоу. Об этом сообщает пр...
Ролик опубликован на YouTube-канале Disney Plus. Об этом сообщает «Культуромания». ...
Шоу начнется 19 августа и продлится до весны 2024 года. Об этом сообщает ТАСС. ...
Театрализованное представление об истории России открыло фестиваль. Об этом сообщает ТАСС. ...
Она пройдет с 13 октября 2023-го по 14 января 2024 года в выставочных залах Патриаршего дворца и У...
Открытие состоялось показом нового драматического балета с элементами рок-шоу. Об этом сообщает пр...
Ролик опубликован на YouTube-канале Disney Plus. Об этом сообщает «Культуромания». ...
Шоу начнется 19 августа и продлится до весны 2024 года. Об этом сообщает ТАСС. ...
Театрализованное представление об истории России открыло фестиваль. Об этом сообщает ТАСС. ...
Хотя еще зимой 2023 года стриминг Prime Video сообщал о продлении сериала. Об этом пишет «Культуро...
Фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщает ТАСС. ...
Актриса обвинила продюсеров в сокрытии дохода от продажи сувениров, связанных с франшизой «Проклятие...
Экспозиция откроется 19 августа на Аллее космонавтов.
Поводом для разбирательства стал фильм «Игра с ключами».
Премьера проекта состоится 21 августа.
В России официальный прокат «Барби» не проходит.
Организаторы Венецианского кинофестиваля допускают, что голливудские звезды не посетят смотр.
Фестиваль пройдет с 24 августа по 5 сентября.
Муж Бритни Спирс Сэм Асгари написал, что после шести лет любви и преданности пара решила завершить с...
К отправке готовятся 22 картины, в числе которых работы Виктора Борисова-Мусатова, Валентина Серова,...
Проект рассказывает о супругах Эшли и Уитни Сигел, создателях кабельного шоу «Филантропия».
Проститься с артистом пришли десятки человек.
Главные роли в проекте исполняют Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Катерина Шпица ...
В шорт-лист вошли 19 картин.
19.08.2023