Фестиваль «Мы вместе!» Открылся в Мордовии

Театрализованное представление об истории России открыло фестиваль. Об этом сообщает ТАСС.





По словам организаторов, главная задача фестиваля — показать этнокультурное наследие и единство народов России. Церемонию открытия начал глава республики АРтем Здунов, затем начался концерт. Свои творческие номера для зрителей подготовили творческие коллективы из Донецкой Народной Республики, Башкирии, Удмуртии, Мордовии и других регионов. По словам организаторов, главная задача фестиваля — показать этнокультурное наследие и единство народов России. В программе мероприятия выступления ведущих российских национальных коллективов. Концерты пройдут в Саранске, а также в районах Мордовии.





В мероприятии принимают участие представители более 50 регионов страны и фестиваль пройдет в Мордовии 18-19 августа.