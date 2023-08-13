Вышел трейлер фильма «Одним днем»

13.08.2023
Ролик опубликовал онлайн-кинотеатр KION.
Главный герой Семен, который возвращается из Москвы в родной город Буй, в котором не был со времен службы в армии: ушел служить и не вернулся, хотя в городе его ждала девушка Лена. Тяжелая болезнь отца заставляет Семена вернуться домой — и заново пережить события тех далеких лет. Семен ищет выход из кризиса среднего возраста, хочет сбежать из матрицы своей «пластиковой» жизни в столице — и надежду на новую жизнь дарит ему встреча с юной Майей (Елизавета Струнина), дочерью Лены.
В актерский состав вошли Антон Васильев, Ольга Лапшина, Антон Кузнецов, Сергей Колесников, Елизавета Струнина, Янина Лакоба и другие.
Ранее фильм «Одним днем» получил два приза на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге. Режиссером картины выступил Стас Иванов.
Фото: скриншот YouTube/kionru